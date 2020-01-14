Cristiano Ronaldo'nun İlk Serie A Hat-trick'i

14.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:19

2019-20 Serie A sezonunda Juventus'un sahasında Cagliari'yi ağırladığı maçta, Cristiano Ronaldo üç gol kaydederek takımının 4-0 galip geldiği karşılaşmada başrol oynadı ve Serie A'daki ilk hat-trickine imza atmış oldu. İşte Ronaldo'nun harika performansına yakın çekim..