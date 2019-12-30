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Cristiano Ronaldo'nun 2019 Yılından En İyi Anları

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2019 yılında gözlerin pasını sildiği, taraftarları coşturduğu, rakiplere korku saldığı, sahalarda harikalar yarattığı en güzel anları Dugout farkıyla sizlerle!

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2019 yılında gözlerin pasını sildiği, taraftarları coşturduğu, rakiplere korku saldığı, sahalarda harikalar yarattığı en güzel anları Dugout farkıyla sizlerle!

Kaynak: Dugout

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