Cristiano Ronaldo, Nişanlısıyla Kiliseyi Ziyaret Etti! Georgina Rodriguez'in Yüzüğü Dikkatlerden Kaçmadı

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun bir süredir birlikte olduğu İspanyol manken Georgina Rodriguez ile evleneceği konuşuluyordu. İki yıl evvel tanışan ve geçtiğimiz sene adını Alana Martina verdikleri bir kız çocukları olan ikilinin çok yakında dünyaevine gireceği iddia edilmişti.

RODRİGUEZ'İN PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ronaldo ve Rodriguez'in kameralara yansıyan son görüntüleri ise ikili hakkında çıkan dedikoduları doğrular nitelikte. İkili, son olarak Torino'da bulunan Great Mother of God adındaki kiliseyi ziyaret ederken görüntülendi. Ronaldo veRodriguez'in düğün için yer arayışında olduğu ifade edilirken Rodriguez'in parmağındaki yüzük de dikkatlerden kaçmadı.