Cristiano Ronaldo, Nişanlısıyla Kiliseyi Ziyaret Etti! Georgina Rodriguez'in Yüzüğü Dikkatlerden Kaçmadı
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, bir süredir birlikte olduğu İspanyol manken Georgina Rodriguez'le bir kiliseyi ziyaret ederken görüntülendi. İkilinin evleneceklerinin konuşulduğu bugünlerde Rodriguez'in parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun bir süredir birlikte olduğu İspanyol manken Georgina Rodriguez ile evleneceği konuşuluyordu. İki yıl evvel tanışan ve geçtiğimiz sene adını Alana Martina verdikleri bir kız çocukları olan ikilinin çok yakında dünyaevine gireceği iddia edilmişti.
RODRİGUEZ'İN PARMAĞINDAKİ YÜZÜK DİKKATLERDEN KAÇMADI
Ronaldo ve Rodriguez'in kameralara yansıyan son görüntüleri ise ikili hakkında çıkan dedikoduları doğrular nitelikte. İkili, son olarak Torino'da bulunan Great Mother of God adındaki kiliseyi ziyaret ederken görüntülendi. Ronaldo veRodriguez'in düğün için yer arayışında olduğu ifade edilirken Rodriguez'in parmağındaki yüzük de dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (6)
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günahv çıkarmaya gitmiştir tecavüzcüCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bizim yandaş basindan bazi kalemşrler bu ronaldo icin gizli musluman diyorlar...evet adam musluman hem de sapina kadar..yukaridaki resimlerde grdugunuz uzere adam cennette yasiyor..yaninda fistik gibi huriler..yedigi nunde yemedigi arkasinda.....hem de adam kilise ziyaret ediyor...ne guzel musluman maşallahCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Adı yaza bilseydin iyi olurdu (asi)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynen convaynenCevap Yaz Yayından Kaldır
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yukardaki foturafa soz soylense soyliyen kabahatli ama adam unlu ne isderse yapar futbolcu bozuntusu bari nisanliyin vucudunu gizle eh onu bizim koyun cobanina verecen guzel damizlik koyunu yaparCevap Yaz 1 Yayından Kaldır