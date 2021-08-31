Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı
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BBC

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladı.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Viva Ronaldo: Çok yaşa Ronaldo" ifadesi yer aldı.

İngiltere'de yaz transfer döneminin son gününde gelen imza ile yılın en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri resmiyet kazandı.

İmzalanan iki yıllık kontrata ek olarak, bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için yıllık 15 milyon Euro ödeyecek. Bu miktar, transferdeki maddeler gereği 23 milyon Euro'ya çıkabilir.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen ve toplamda 5 kez Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibi Portekizli yıldızın, Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City'e konuşuluyordu.

Cristiano Ronaldo, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, gelen mesajlar karşısında çok duygulandığını söyledi ve "Manchester United'ın kalbimde her zaman özel bir yeri oldu" dedi.

12 yıl sonra geri döndü

2003 yılında altyapısından yetiştiği Portekiz takımı Sporting Lizbon'dan'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009 yılına kadar Kırmızılılar'ın formasını terletti.

Ronaldo, İngiltere'de, Sir Alex Ferguson yönetiminde Manchester United'la üç Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir de Federasyon Kupası kazandı, 2008'de Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırdı.

Manchester United ile çıktığı 292 maçta 118 gol atan ve 69 da asist yapan Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu.

Bu, Real Madrid'in o güne kadar ödediği en yüksek bonservis bedeliydi.

BBC
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