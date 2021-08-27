Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndü
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Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndü

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında ayrıldığı İngiliz ekibine 12 yıl aranın ardından geri döndü.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a döndü. Kulüp, Portekizli oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. "Evine Hoş Geldin" başlığı yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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