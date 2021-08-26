Cristiano Ronaldo M. City'e mi gidecek, transfer oldu mu? Juventus'tan ayrıldı mı? C. Ronaldo Manchester City'e mi gidiyor, takım ile anlaştı mı?
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Cristiano Ronaldo M. City'e mi gidecek, transfer oldu mu? Juventus'tan ayrıldı mı? C. Ronaldo Manchester City'e mi gidiyor, takım ile anlaştı mı?

Cristiano Ronaldo M. City'e mi gidecek, transfer oldu mu? Juventus'tan ayrıldı mı? C. Ronaldo Manchester City'e mi gidiyor, takım ile anlaştı mı?
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Cristiano Ronaldo City'e gidecek mi sorusu gündemde yer alan başlıklar arasında geliyor. İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchster City ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şartlar görüşülüyor. Portekiz yıldızın önümüzdeki hafta İngiltere'de olması bekleniyor. Peki, Cristiano Ronaldo M. City'e mi gidecek, transfer oldu mu? C. Ronaldo Manchester City'e mi gidiyor, takım ile anlaştı mı? İşte bilgiler...

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CRİSTİANO RONALDO M. CİTY'E Mİ GİDİYOR?

İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchster City ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında şartlar görüşülüyor. Portekiz yıldızın önümüzdeki hafta İngiltere'de olması bekleniyor.

Lionel Messi'nin PSG'ye gitmesinin ardından Ronaldo'nun da Fransız ekibine imza atacağı konuşuluyordu ancak tercihi farklı oldu. Ronaldo, İspanyol AS gazetesinin son dakika haberine göre Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

SEMBOLİK BONSERVİS

Juventus, Ronaldo için kapıyı 25 milyon eurodan açtı. Ancak 10 milyon euro seviyelerinde bir bedele bu transferin sonuçlanma ihtimali fazla. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HAFTAYA İNGİLTERE'DE

Ronaldo'nun önümüzdeki hafta City formasını giymek için İngiltere'ye gideceği belirtildi.

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Cristiano Ronaldo M. City'e mi gidecek, transfer oldu mu? Juventus'tan ayrıldı mı? C. Ronaldo Manchester City'e mi gidiyor, takım ile anlaştı mı? - Haberler
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