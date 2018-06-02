Real Madridli Ronaldo, Arkadaşlarıyla Vedalaştı: Takımdan Ayrılıyorum

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo bilmecesi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'den ayrılabileceğinin mesajlarını veren Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.

YILLIK 45 MİLYON EURO İSTEDİ

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den aldığı maaşı yeterli bulmadığını ve en az Lionel Messi'nin Barcelona'dan aldığı maaşı (45 milyon Euro) istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Ronaldo'ya yıllık 45 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a da dönebileceği konuşuluyor.

(Sporx)