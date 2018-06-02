Real Madridli Ronaldo, Arkadaşlarıyla Vedalaştı: Takımdan Ayrılıyorum

Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, Liverpool'la oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden önce takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo bilmecesi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'den ayrılabileceğinin mesajlarını veren Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.

YILLIK 45 MİLYON EURO İSTEDİ

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den aldığı maaşı yeterli bulmadığını ve en az Lionel Messi'nin Barcelona'dan aldığı maaşı (45 milyon Euro) istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Ronaldo'ya yıllık 45 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a da dönebileceği konuşuluyor.

(Sporx)

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.