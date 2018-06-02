Real Madridli Ronaldo, Arkadaşlarıyla Vedalaştı: Takımdan Ayrılıyorum
Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, Liverpool'la oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden önce takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo bilmecesi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'den ayrılabileceğinin mesajlarını veren Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Ronaldo, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.
YILLIK 45 MİLYON EURO İSTEDİ
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den aldığı maaşı yeterli bulmadığını ve en az Lionel Messi'nin Barcelona'dan aldığı maaşı (45 milyon Euro) istediği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'in Ronaldo'ya yıllık 45 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a da dönebileceği konuşuluyor.
(Sporx)
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
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Ronaldo Fenerle el sıkıştı bile.!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Messi kimdir kilise papazı kılıklı bir soytaridir Ronaldo adamın kralıdırCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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ulan adam size kaç tane kupa kazandırdı bi messinin aldığı mayışı vermiyorsunuz. yazıklar olsun realCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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ASİL BİR ADAMSİN VE SELAM YAKİŞİRCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Once sevmezdim. Ama kralmış gerçekten. Messiyle kıyaslanmaz 2 si çok farklıCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır