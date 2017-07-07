Cristiano Ronaldo, Ibiza'da PSG'nin Sahibiyle Görüştü

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo için PSG iddiaları gündeme gelirken, oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

PSG'NİN SAHİBİYLE GÖRÜŞTÜ

İspanya basınından OK Diario'nun haberine göre Ibiza'da tatilini sürdüren Portekizli yıldız ile Paris Saint-Germain'in sahibi ve aynı zamanda başkanı Nasser Al-Khelaifi bir araya geldi. Gizli bir görüşme yaptığı belirtilen ikilinin transfer konusunu ele aldığı iddia edildi.

REAL MADRID'DEN AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Bilindiği gibi 32 yaşındaki yıldız oyuncu İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalınca Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı. Bu kararın ardından eflatun-beyazlı ekip yıldız ismi ikna etmek için yoğun çaba harcadı.