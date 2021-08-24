Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo Man City'e mi transfer olacak?
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Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo Man City'e mi transfer olacak?

Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo Man City'e mi transfer olacak?
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Avrupa'da yılın transfer bombası Messi ile patlamıştı ama bu takas da çok ses getirecek. Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Cristiano Ronaldo Man City'e mi transfer olacak?

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

CRİSTİANO RONALDO MAN. CİTY'E Mİ TRANSFER OLACAK?

Avrupa'da yılın transfer bombası Messi ile patlamıştı ama bu takas da çok ses getirecek. Juventus ve Manchester City, Cristiano Ronaldo - Gabriel Jesus takası için görüşüyor. Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. İtalyan ekibi de onun maaş yükünden bunalmış durumda. Manchester City, Kane transferini rafa kaldırdı. Kane transferi 200 milyon euroyu aşıyor. City için Ronaldo şu an daha cazip gözüküyor. İki takım da görüşmelerde ortak zeminde buluşmuş durumda.

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