Cristiano Ronaldo, Granada Ağlarını Tam Beş Kez Havalandırıyor
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in 2015 sezonunda Granada ile oynadığı maçta rakip kaleye tam beş gol atarak neden dünyanın en iyileri arasında olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor.
06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:32
Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in 2015 sezonunda Granada ile oynadığı maçta rakip kaleye tam beş gol atarak neden dünyanın en iyileri arasında olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor.
Kaynak: Dugout