Cristiano Ronaldo, Granada Ağlarını Tam Beş Kez Havalandırıyor Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in 2015 sezonunda Granada ile oynadığı maçta rakip kaleye tam beş gol atarak neden dünyanın en iyileri arasında olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in 2015 sezonunda Granada ile oynadığı maçta rakip kaleye tam beş gol atarak neden dünyanın en iyileri arasında olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlıyor. Kaynak: Dugout