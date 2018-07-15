Cristiano Ronaldo, Garajındaki Arabalarla Trabzonspor'u Satın Alabiliyor
Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, garajındaki araçlarla Trabzonspor'un tamamını satın alabiliyor.
Dünyanın en pahalı transferlerinden biri olarak Real Madrid'den İtalya'nın Juventus takımına geçen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo kazandığı paralar kadar, harcadıklarıyla da ilgi çekiyor.
Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre yıldız futbolcunun satın alma değerinin 18 milyon dolara vardığı tahmin edilen bir de otomobil garajı var. Ancak alış fiyatları üzerinden değerlendirilen bu garajın koleksiyon değeri de hesaplandığında değerinin 2, hatta 3 katına çıkabileceği de konuşuluyor.
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100 milyon Euro gibi oldukça yüksek bir transfer bedeliyle Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, bu bedelle tek başına Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray Futbol takımının tamamından 15 milyon, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarından ise 30-35 milyon Euro daha pahalı bir futbolcu haline geldi.
Yıldız futbolcunun garajı ise, koleksiyon değeri üzerinden satıldığı varsayılırsa Trabzonspor takımının tamamını satın almaya yetiyor. Hele bir de söz konusu otomobillerin Türkiye'deki vergilerle satın alındığı varsayıldığında ulaştığı değer Türkiye Süper Ligi'ndeki büyük birkaç takım dışında kalanları tamamının satın alınabileceği bir rakama çıkabiliyor.
Transfermarkt verilerine göre:
Galatasaray 84 milyon Euro
Beşiktaş 70 milyon Euro
Fenerbahçe 63 milyon Euro
Trabzonspor 46 milyon Euro
RONALDO'NUN ARAÇLARININ FİYATLARI
Cristiano Ronaldo'nun garajındaki en pahalı araç 1200 beygir gücündeki Bugatti Chiron
3 milyon dolar
Bugatti Veyron 16,4 Grand Sport Vitesse 1200 BG
3 milyon dolar
Ferrari La Ferrari
1 milyon 750 bin dolar
Rolls Royce Phantom
400 bin dolar
Ferrari 599 GTO
385 bin dolar
Lamborghini Aventador LP 700-4
318 bin dolar
Ferrari 599 GTB Fiorino
318 bin dolar
Mc Laren MP4-12 C
300 bin dolar
Ferrari F430
300 bin dolar
Rolls Royce Ghost
250 bin dolar
Bentley Continental GT Speed
220 bin dolar
Aston Martin DB 9
200 bin dolar
Audi R8
150 bin dolar
Maserati Grand Cabrio
140 bin dolar
BMW M6 Gran Coupe
102 bin dolar
Porsche 911 Carrera
101 bin dolar
Porsche 911 Turbo S
96 bin dolar
Audi RS 6
80 bin dolar
Mercedes Benz S 65 AMG Coupe
55 bin dolar
Audi Q7
50 bin dolar
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Okumadan dedim trabzoınu satın alır diye öyle de oldu ..artık bence dört büyükler istanbul takımları ha beş derseniz ona da giremez kesinlikle ..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH Ronaldoyu hidayeti nasip etsin ve onu müslumanlardan eylesin. Çok iyi bir insan ve yardım sever. Yardımlarıylada hep ön planda.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Kendi ülkemizin futbol takımını küçümsüyorsunuz gerçekten yazık bu haberi yapan insanaCevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
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Evlerini satsa, gs yi kaç kere satın alıyor onu da yazın daha.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Ronaldo, saygıdeğer futbol duayeni... Senden kücük bir istegim olacak... Şu sonda yazan audi Q7 yi bana verebilir misin? Ben bu maaşla 10 yıl yemeden icmeden biriktirmem gerekiyor da.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır