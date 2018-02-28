Cristiano Ronaldo'dan Quaresma'ya: Sen Portekiz'in En İyi Oyuncususun
Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe maçından sonra Quaresma'yı aradı ve, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın. Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" dedi.
Fenerbahçe derbisinde harika bir performansa ve çok şık gollere imza atan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya bir kutlama da yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan geldi.
FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMİŞ
Real Madrid'in süper starının, milli takımdan arkadaşı olan Q7'yi derbi sonrası telefonla arayarak trivela golünden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.
Quaresma'ya, "Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" diyen Ronaldo'nun, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın" diyerek övgüde bulunduğu kaydedildi.
YORUMLAR (19)
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aklı sıra dalga geçiyor.adam bin tane gol atmış.daha yüz gol atamayan hakemlerle sonuç alma peşinde olan bir takımda.düşünsenize kuvarezma konyasporda olsa her hafta kırmızı görür.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bayern macindan sonrada aramis ve kufur etmisCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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belkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaşı izlememişmiş???Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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yalanınızı sadece haber olsun diye yazmayınCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır