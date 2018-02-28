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Cristiano Ronaldo'dan Quaresma'ya: Sen Portekiz'in En İyi Oyuncususun

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe maçından sonra Quaresma'yı aradı ve, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın. Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" dedi.

Fenerbahçe derbisinde harika bir performansa ve çok şık gollere imza atan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya bir kutlama da yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan geldi.

FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMİŞ

Real Madrid'in süper starının, milli takımdan arkadaşı olan Q7'yi derbi sonrası telefonla arayarak trivela golünden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Quaresma'ya, "Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" diyen Ronaldo'nun, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın" diyerek övgüde bulunduğu kaydedildi.

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