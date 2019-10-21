Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'a Harika Gol
Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. Maçta Ronaldo hat-trick yaparken, son golünü bu harika eforla kaydetmişti.
21.10.2019 14:29
Real Madrid, 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde 1-6'lık flaş bir galibiyet almıştı. Maçta Ronaldo hat-trick yaparken, son golünü bu harika eforla kaydetmişti.
Kaynak: Dugout