Cristiano Ronaldo'dan Aşk Dolu Romantik Paylaşım!
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisinden aşk dolu paylaşım geldi. Ronaldo, sevgilisiyle birlikte özel anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez aşk dolu anlarını sosyal medya medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"ESKİ SEVGİLİSİ DAHA GÜZELDİ"
Instagram hesabından 146 milyon kişi tarafında takip edilen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo sevgilisiyle özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Ronaldo paylaşımına İngilizce olarak, "Anlar" notunu ekledi. Ronaldo'nun takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Ronaldo'nun bir takipçisi paylaşıma, "O güzel bir çiftsiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Eski sevgilisi daha güzeldi." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (3)
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Adnan ın tarikatından heraldeCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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İktidarı eleştirenler defolup gitsinCevap Yaz 2 7 Yayından KaldırKIRO: Sen CHP limisin4 2 Yayından Kaldır