Cristiano Ronaldo'dan Aşk Dolu Romantik Paylaşım!

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez aşk dolu anlarını sosyal medya medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ESKİ SEVGİLİSİ DAHA GÜZELDİ"

Instagram hesabından 146 milyon kişi tarafında takip edilen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo sevgilisiyle özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Ronaldo paylaşımına İngilizce olarak, "Anlar" notunu ekledi. Ronaldo'nun takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Ronaldo'nun bir takipçisi paylaşıma, "O güzel bir çiftsiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Eski sevgilisi daha güzeldi." yorumunu yaptı.