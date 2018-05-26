Cristiano Ronaldo Antrenman Sırasında Kameramanı Yaraladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi İspanyol devi Real Madrid son antrenmanını yapmak için Kiev Olimpiyat Stadyumu zeminine çıktı.

KAMERAMANIN KAŞI AÇILDI

Antrenman sonunda şut çalışması yapan Ronaldo, talihsiz bir kazaya neden oldu. Portekizli yıldızı sert şutu kale arkasında görevini yapan Meksikalı kameraman Juan Lorenzana Prieto'nun yüzüne geldi. Olayın sonunda oldukça üzüntülü görünen Ronaldo, kameramana antrenman giysisini hediye etti.

Olay sonunda Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.