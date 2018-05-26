Cristiano Ronaldo Antrenman Sırasında Kameramanı Yaraladı
UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, antrenman sırasında şut çalışması yaparken kameramanı yaraladı. Yüzüne top gelen Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi İspanyol devi Real Madrid son antrenmanını yapmak için Kiev Olimpiyat Stadyumu zeminine çıktı.
KAMERAMANIN KAŞI AÇILDI
Antrenman sonunda şut çalışması yapan Ronaldo, talihsiz bir kazaya neden oldu. Portekizli yıldızı sert şutu kale arkasında görevini yapan Meksikalı kameraman Juan Lorenzana Prieto'nun yüzüne geldi. Olayın sonunda oldukça üzüntülü görünen Ronaldo, kameramana antrenman giysisini hediye etti.
Olay sonunda Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.
YORUMLAR (4)
-
sabri yi geçti la buCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ölmediğine şükretsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
insan bi forma morma verir ronaldo o ne öyle 5 liralık şeyi vermişşsin adama ne bi marka var ne bi yazı fakıbaba fakir çiftçiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
YOKSA BU BİR İŞARETMİ REZ ALIN 1-0Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır