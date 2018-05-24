Cristiano Ronaldo, 41 Yaşına Kadar Futbol Oynamak İstiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerine dair flaş açıklamalarda bulundu.

El Chiringuito programına katılan 33 yaşındaki Portekizli oyuncu, biyolojik olarak 23 yaşında olduğunu dile getirdi. 41 yaşında kadar futbol oynayabileceğini söyleyen Ronaldo, sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM, MUTLUYUM"

"Önümde hala uzun bir zaman var. 41 yaşına kadar futbol oynayabilirim. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum. Kendimden yana hiçbir şikayetim yok. Cumartesi günü başka bir final oynayacağız. Taraftarlar arkamızda olacak."