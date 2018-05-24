Cristiano Ronaldo, 41 Yaşına Kadar Futbol Oynamak İstiyor

Real Madrid'de forma giyen 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, biyolojik olarak 23 yaşında olduğunu belirterek "41 yaşına kadar oynamak istiyorum." dedi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerine dair flaş açıklamalarda bulundu.

El Chiringuito programına katılan 33 yaşındaki Portekizli oyuncu, biyolojik olarak 23 yaşında olduğunu dile getirdi. 41 yaşında kadar futbol oynayabileceğini söyleyen Ronaldo, sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM, MUTLUYUM"

"Önümde hala uzun bir zaman var. 41 yaşına kadar futbol oynayabilirim. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum. Kendimden yana hiçbir şikayetim yok. Cumartesi günü başka bir final oynayacağız. Taraftarlar arkamızda olacak."

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YORUMLAR (7)

  • HASAN BURSA:
    adam demiş istanbul kalabalık bunlar da salatalıktan bahsediyor zekası kıt insan dolu memleketim ne hikmetse hepsi de erdogam karşıtlıgında birleşmiş
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  • AKSARAY ANKARA MOBİLYA:
    bütün ürünlere özel indirim ::::::::::::::::)) şaka şaka ne indirimi zamm zammmm zammm
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  • ANDSMERO :
    LAİLLİK ELDEN gideyeahh 155 İ ARIYEAH yavaş yavaş çökiyeah vatandaşa giriyeahh vatandaş hissetmiyeahhh ronaldo 40 yaşında tuyrkısh takıma came to bjk
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  • SAYİN CUMHURBASKANİ:
    Diyor ki biz özelleştirmeyle turkiye yi ilk 20 ekonomiye soktuk ülkyi satmakla değil İş kurmakla gurur duyacaksin
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