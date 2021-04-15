Cris Tales çıkış tarihi belli oldu! Birçok detayın aktarıldığı yeni bir fragman yayınlandı!

Yayıncı Uncorporated ve geliştiriciler SYCK ile Modus Games oyunun çıkış tarihini açıkladı. Aynı zamanda yapılan duyuruyla birlikte yeni bir fragman da yayınlandı. Cris Tales çıkış tarihi ve merak edilenleri sizler için derledik.

Cris Tales, Chrono Trigger gibi eski tarz JRPG'lerden esinlenen yeni bir sıra tabanlı RPG oyunudur. Başlangıçta 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan oyun, maalesef açıklanmayan bir çıkış tarihi ile 2021'e ertelenmişti. Bu sabahki yeni Nintendo Indie World sunumu sayesinde hayranlar, Cris Tales'in çıkış tarihini öğrenmiş oldu.

Ayrıca, gösterim sırasında çıkış tarihinin yanı sıra yeni bir fragman da duyuruldu. Fragman oyunun benzersiz yazaman yolculuğu mekanikleri ve dövüş animasyonları dahil birçok detayı aktarıyor.

CRIS TALES ÇIKIŞ TARİHİ

Cris Tales, 20 Temmuz'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Oyunu 39,99 dolar fiyattan satışa sunulacak.

CRIS TALES TANITIM YAZISI

Cris Tales, klasik JRYO'lara yeni bir bakış açısı kazandıran, muazzam ve bağımsız bir aşk mektubudur. Geçmişi dikkatle incele, günümüzde oyna ve seçimlerinin geleceği dinamik olarak şekillendirmesini izle. Sen oynarken bunların hepsi tek bir ekranda olacak! Harika bir şekilde elle çizilen 2D animasyonlar, seçimlerinin 20 saatten uzun bir oynanış sırasında hem günümüzü hem de geleceği değiştirdiği bir dünyayı canlandırıyor.

Klasik JRYO'lara Aşk Mektubu

Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile gibi kült JRYO'ların yanı sıra Bravely Default ve Persona 5 gibi modern klasiklerden ilham alan bu oyunda eşsiz takım arkadaşlarıyla tanışıp onları yanına al, çok sayıda düşmana meydan oku ve genişleyen bir dünyada ilerle.

Geçmişi, Günümüzü ve Geleceği Aynı Anda Deneyimle

Geçmişi dikkatle inceleyip ders çıkar, günümüzde yapacağın eylemlere karar ver ve kararlarına bağlı olarak dinamik bir şekilde yeniden şekillenecek bir dünyada geleceğin akışını değiştir.

Stratejik Sıra Tabanlı Savaşın Ustası Ol

Düşmanlarını geçmişe veya geleceğe gönder, gelişmiş grup yetenekleri için senkronize saldırılar yap ve grubunun savaş sınırlarının ötesine geçmek için saldırıda ve savunmada zamanlamanın ustası ol.

Büyüleyici Hikâyeyi ve Karakterleri Keşfet

The Empress'in dünyayı yok etme planı karmaşık ve çok katmanlı. Aklını kullanarak ve dünyadaki güçlü müttefikleri yanına alarak onun çok katmanlı ağını ortaya çıkarıp yok et ve bu büyüleyici masalında Gerçek Son'a ulaş.

Güzel Bir Dünyayı Keşfet

Bir zepline veya bota binerek bu el yapımı karanlık masal dünyasını dolaş. Parlak krallık Crystallis'ten Saint Clarity'deki kenar mahallelere kadar tüm eşsiz konumları keşfet ve geleceğini şekillendir.

CRIS TALES FRAGMANI