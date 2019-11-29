CRIF, ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı

29.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:46

Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde hizmet veren CRIF, finans sektörü teknoloji tedarikçilerinin en detaylı değerlendirildiği IDC Fintech Rankings 2019 sıralamasında 50'nci oldu.