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CRIF, ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı

Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde hizmet veren CRIF, finans sektörü teknoloji tedarikçilerinin en detaylı değerlendirildiği IDC Fintech Rankings 2019 sıralamasında 50'nci oldu.

29.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:46
CRIF, ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı

Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde hizmet veren CRIF, finans sektörü teknoloji tedarikçilerinin en detaylı değerlendirildiği IDC Fintech Rankings 2019 sıralamasında 50'nci oldu.

Kaynak: Dunya.com

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