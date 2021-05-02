- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü
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- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü SpaceX ve NASA'nın Crew-1 görevi kapsamında uzaya gönderdiği 4 astronot Dünya'ya döndü.

- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü

FLORIDA - SpaceX ve NASA'nın Crew-1 görevi kapsamında uzaya gönderdiği 4 astronot Dünya'ya döndü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı ve Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 6 aylık Crew-1 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 4 astronotun bulunduğu uzay aracı Florida açıklarına iniş yaptı. Astronotlar, SpaceX'in kurtarma gemisi tarafından okyanustan alınan uzay aracından çıkarıldı. 4 astronot doktor kontrollerinin ardından Houston'a gitmek üzere helikopterle kıyıya götürülecek ve ardından kendilerini bekleyen bir uçağa binecek.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in NASA için ilk kez gerçekleştirdiği Crew-1 uzay görevi kapsamında 4 astronot, 15 Kasım'da Falcon 9 roketi ile Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi, fırlatmanın ardından 1 gün sonra ISS'ye ulaşmıştı. Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü
- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü
- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü
- Crew-1 görevini tamamlayan NASA ve SpaceX astronotları Dünya'ya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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