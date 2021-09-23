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Crespo ilk kez sahada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Crespo ilk kez sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez GZT Giresunspor karşısında yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk kez GZT Giresunspor karşısında yer aldı.

Süper Lig'in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı. Portekiz'in Estoril Praia takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti. Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Crespo ilk kez sahada

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