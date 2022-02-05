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Crespo cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Crespo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Başakşehir, Fenerbahçe, Miguel, Spor, Haber

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