Crespo cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor