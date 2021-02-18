CPT Uğur Kara: Sakatlık riskine karşı özel program şart
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CPT Uğur Kara: Sakatlık riskine karşı özel program şart

18.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:54
CPT Uğur Kara: Sakatlık riskine karşı özel program şart

Sporda sakatlık riskinin aza inmesi ve ortadan kalkması için kişiye özel programın şart olduğunu söyleyen CPT Uğur Kara, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz.

Sporda sakatlık riskinin aza inmesi ve ortadan kalkması için kişiye özel programın şart olduğunu söyleyen CPT Uğur Kara, "Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz. Bu egzersizlerde amaç vücudu zorlamak ve yormak değil" dedi.

Pandemiyle birlikte uzun süre evde kalmak hareketsizliği de beraberinde getirdi. Uzun süre hareketsiz kalmanın kas kaybı, kemiklerde zayıflık, eklem ağrıları, kireçlenme, yorgunluk gibi rahatsızlıklara da neden olabileceğini söyleyen egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara, kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre hazırlanan özel egzersiz programlarıyla spor yapmasını önerdi. Yapılacak sporun risk oluşturmaması için programların kişiye özel olması gerektiğini belirten Kara, "Biz özel bir egzersiz programı uyguluyoruz. Danışanlarımın aksatmadan bu programa uyması gerekiyor. Süreci birlikte yürüttüğümüz için de herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

BİLİNÇSİZ EGZERSİZ SAKATLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bilinçsiz yapılan egzersizlerin sakatlık riski taşıdığına dikkat çeken Kara, "Önümüzdeki süreçte bilgiye ulaşmanın son derece kolay hale geldiği bu dönemde uygulanan yanlış egzersiz planlamalarından kaynaklanan spor sakatlıklarının oldukça fazlalaştığı gözlemleniyor. Hatta bu yüzden sakatlanan bireyler fizik tedavi görmek zorunda kalabiliyor. Spor sakatlıklarının önüne geçmek için uzman gözetiminde kişinin kendisine özel hazırlanmış planlamaları tercih etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Uzaktan eğitim programı ile sağlıklı kilo verme konusunda da danışmanlık yapan Kara; "Danışanlarım psikolojik olarak da onlara iyi geldiğimi söylüyor. Spor geçmişim olduğu için onlarla empati yapabiliyorum. Bu durum da onları çok mutlu ediyor.' İfadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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