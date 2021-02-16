CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün
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CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:51
CPT Uğur Kara: Online egzersizlerle evde zayıflamak mümkün

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, online egzersizlerle de evde zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, online egzersizlerle de evde zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük bölümü mezunu olan CPT Uğur Kara, birebir ve online görüntülü egzersiz sistemleri ile sağlıklı yaşam danışmanlığı yapıyor. Evde kişiye özel egzersiz programları hazırlayan Kara, "Pandemi nedeniyle salona gidemeyen danışanlar, görüntülü dersleri tercih ediyor. Salona gelmeden evde yapılan spor, korona virüsün yayılma riskini de önlüyor" diye konuştu.

"HIZLI SONUÇLAR ALABİLİYORUZ"

Son dönemlerde pandemiden tedirgin olan insanların, alınan önlemlere rağmen spor salonunda egzersiz yapmaya tereddüt ettiğine dikkat çeken CPT Uğur Kara, "Sporun her koşulda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması için teknolojiden faydalanarak yeni normale en iyi şekilde hazırlandık. Görüntülü dersler ile online olarak öğrencilerimizin evine konuk olduk. Başladığımız ilk andan itibaren yoğun talep gören bu sistem sayesinde öğrencilerimiz ile çok hızlı ve harika sonuçlar almaya başladık" dedi.   

ALET KULLANMAYA GEREK YOK!

CPT Uğur Kara, yaz dönemine 3 ay kala online görüntülü egzersizler ile kilo kontrolü sağlayarak plaj vücudu görünümüne kavuşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Hiçbir alet kullanmadan evde görüntülü egzersiz sistemi ile sağlıklı bir şekilde kilo vermenin kolay hale geldiğine dikkat çeken Kara, "İstedikten sonra fit olmak mümkün. Online dersler sayesinde danışanlarımız arasında bir bağ oluşuyor. Kişiye özel hazırladığım programların ilgi görmesinden oldukça mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kara, sosyal medya hesaplarında #ugurkaraile90günailesi, #bahanedenuzak etiketleriyle danışanlarını 3 ayda fit ve sağlıklı bir yaşama davet ettiğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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