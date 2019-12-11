CPJ: Dünyada en az 250 gazeteci tutuklu, Çin ve Türkiye 'en büyük gazeteci hapishanesi'
Gazetecileri Koruma Komitesi, en az 48 gazetecinin tutuklu olduğu Çin ile 47 gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'yi “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak” tanımladı.
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2019 yılına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, en az 48 gazetecinin tutuklu olduğu Çin ile 47 gazetecinin hapiste olduğu Türkiye "dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak" tanımlandı.
Otoriter rejimlerin bağımsız medyaya yönelik baskısının giderek arttığı belirtilen raporda ayrıca tutuklu gazetecilerinin çoğunun, "devlet karşıtı" suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ya da "yanlış haber" üretmekle suçlandığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle