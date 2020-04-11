Çözümü Caddebostan sahiline park ettikleri otomobillerinde oturmakta buldular
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Caddebostan, İstanbul, Polis, Güncel

Çözümü Caddebostan sahiline park ettikleri otomobillerinde oturmakta buldular

İSTANBUL'da güneşli havanın kendini göstermesiyle, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde deniz havası almak isteyen vatandaşlar, çareyi manzaraya karşı park ettikleri otomobillerinde vakit geçirmekte buldu.

11.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Çözümü Caddebostan sahiline park ettikleri otomobillerinde oturmakta buldular
İSTANBUL'da güneşli havanın kendini göstermesiyle, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde  deniz havası almak isteyen vatandaşlar, çareyi manzaraya karşı park ettikleri otomobillerinde vakit geçirmekte buldu. Ancak kısa sürede polis gelerek araçtakileri uzaklaştırdı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'da sahillerde, piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. İstanbul'da güneşli havanın da kendini göstermesiyle, dün akşam saatlerinde  deniz havası almak isteyen vatandaşlar ise çözümü, normalde çimlerde oturdukları Caddebostan Sahili'nde otomobillerinin içinde oturmakta buldu. Vatandaşların manzaraya karşı park ettikleri arabalarında gazete okudukları, sohbet ettikleri ve kahve içtikleri görüldü. Güneşlenmek için ise aracının yanına koyduğu sandalyesinde oturanlar da vardı. 

POLİS UYARDI 

Bir süre sonra otomobillerin park halinde bulunduğu alana gelen polis ekipleri, araçların içinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve kötü örnek teşkil ettiği gerekçesiyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Pek çok vatandaş araçlarıyla sahilden ayrıldı ancak uyarılara rağmen araçlarında oturmaya devam edenler de oldu. 

"SAHİLDE OTURAMADIĞIIZ İÇİN ARABADA OTURUYORUZ"Normalde arkadaşları ile sahilde oturduklarını ancak yasak nedeniyle çözüm yolu olarak arabada oturmayı tercih ettiklerini anlatan Can Akyol, "Buradayız, arabadayız. Maalesef sahilde oturamıyoruz o yüzden arabada oturuyoruz. Müzik dinliyoruz bir yandan, öyle gidiyor. Caddebostan'a çoğunlukla geliyoruz, çimlerde oturuyorduk genellikle şimdi maalesef arabada oturuyoruz" dedi. 

"HER ZAMAN MASAMIZI SANDALYEMİZİ KOYUP BURADA OTURURDUK"50 senedir Caddebostan Sahili'nde vakit geçirdiğini dile getiren Cenk Öcal, "Masalarımız, sandalyelerimiz var burada her zaman otururuz. Şimdi de arabamızda oturuyoruz kimseye zarar vermeden ama bence çözüm sahil yolunda spor yapanları, oturanları engellemek değil. Caddebostan Sahili'nden çıkın, Bağdat Caddesi'ne gidin orada insanlar alışveriş, yürüyüş her şeyi yapıyor. Çözüm bence Büyükşehirlerde kesinlikle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi" ifadelerini kullandı. 

"GÜNEŞİN ÇIKMASIYLA BURADA VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM"

Arabasının yanına koyduğu sandalyede oturarak arkadaşı ile sohbet eden bir başka vatandaş ise, "Biz de caddede çok fazla vakit geçiren ve genellikle bu sahili kullanan insanlarız. Tabii ki güneşin de biraz çıkmasıyla burada daha çok vakit geçirme isteği insanın içinde oluyor. Ama sosyal mesafeyi koruyarak buraya gelme ihtiyacı duydum. Burada  bir alışveriş merkezi var biliyorsunuz. Alışverişimi yaptım,, işimi bitirdikten sonra da yarım saat bir güneşi almak, denizden gelen iyot kokusunu çekmek istedim içime. Bu çimlere gidemiyoruz sadece uzaktan böyle çocukluğumuzda camekanınn arkasından gördüğümüz oyuncaklar gibi bakıyoruz ama geçemiyoruz oraya. Dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün tweetlerini okudum günde bir saat yetişkinlerin güneşlenmesi gerektiğini söylüyordu. Sosyal mesafeyi koruyup önlemlerimizi alarak günlük yaşamımıza yavaş yavaş dönmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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