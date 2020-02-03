Çözüm Masası ile talep ve istekler yerinde tespit ediliyor
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Çözüm Masası ile talep ve istekler yerinde tespit ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.

03.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:06
Çözüm Masası ile talep ve istekler yerinde tespit ediliyor

Çözüm Masası şehrin dört bir yanında vatandaşların sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Çözüm Masası ekipleri , ve Taraklı ilçelerinde kurulan mobil masalarla vatandaşlara hem hizmet tanıtımları yaparken hem de vatandaşların taleplerini alıyor. 7/24 prensibiyle çalışmalarımı devam eden Çözüm Masası Kocaali, Hendek ve Taraklı ilçelerinde toplam 4 bin vatandaşa ulaşırken bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet tanıtımlarını yapmanın yanı sıra doğrudan iletişimle istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktarıp sorunlarına çözüm olmaya çalıştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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