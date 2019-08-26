Çözüm masası büyük ilgi görüyor

26.08.2019 14:49

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan çözüm masası, vatandaşların şikayet ve isteklerine hızlı çözüm üretiyor.



Vatandaşların her türlü öneri, şikayet ve problemlerine anında cevap verebilecek donanıma sahip Gölbaşı Belediyesi Çözüm Masası, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Çözüm masasının bir telefon kadar yakın olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla seçim sürecindeki vaatlerimizden olan çözüm masası projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çözüm masasına gelen sorunlar, görevlilerimiz tarafından ilgili birimlere aktarılıp, süreç takip edilerek, vatandaşa dönüş yapıyor. Vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören çözüm masamız, bir buçuk aylık süreçte yüzlerce şikayet ve talep aldı. Çözüm masamızın modernize etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız her türlü şikayet ve dileklerini çözüm masamıza iletebilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA