Çözüm Koleji'nden engellilere anlamlı ziyaret

14.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:11

Van'da özel eğitim alanında faaliyet gösteren Çözüm Koleji, Tuşba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan öğrencileri ziyaret etti.



2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete başlayan Çözüm Koleji, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellileri ziyaret etti. Kentteki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Çözüm Koleji idareci, öğretmen ve öğrencileri, Tuşba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan öğrencilerle sohbet edip, türküler söylediler. Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Çözüm Koleji Müdürü Nazan Dağdemir, bireylerin örgün eğitim çerçevesinde toplumsal yaşama dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek bu anlamda rehabilitasyon merkezlerinin önemli olduğunu söyledi. Sosyal sorumluluk çerçevesinde kentteki rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Dağdemir, "Çözüm Koleji öğrencileri, farkındalık oluşturabilmek adına Tuşba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan öğrencileri ziyaret ettik. Öğrencilerimizin yüreğinde sevgiyi, merhameti her zaman canlı tutabilmek adına yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızla keyifli vakit geçirdik. Zaman zaman duygulu anlar da yaşadık. Yüreklerine dokunmaya gitmiştik, yüreklerimize dokundular. Müzik dinletilerimiz oldu. Gerek bizim öğrencilerimiz açısından gerekse engelli öğrencilerimiz açısından güzel bir gün oldu. Ben bu anlamda bu etkinliğimizde yer alan, emek veren her kese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA