COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kamplarda art arda meydana gelen yangınlar

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamplarda son zamanlarda meydana gelen yangınlarda çok sayıda çadır kül oldu, binlerce Rohingyalı Müslüman, barınaklarından mahrum kaldı.

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamplarda son zamanlarda meydana gelen yangınlarda çok sayıda çadır kül oldu, binlerce Rohingyalı Müslüman, barınaklarından mahrum kaldı. Dün meydana gelen yangında 29 çadır tamamen yanarken yerel polis yetkililerinden alınan bilgiye göre yangın sonucu yaralanan 37 göçmen tedavi altına alındı.