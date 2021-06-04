Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor.
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Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor.

Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor.
Habermetre - Haberler | Toplum

Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında, Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Cuma Namazı çıkışı pazar yerinin denetimini gerçekleştirdi. Kaymakamımız Sayın Ahmet TAN, vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı Maske-Mesafe- Temizlik konularında uyardı.

Kaynak: Habermetre

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Covit-19 ile Mücadele Kapsamında Denetimler Devam Ediyor. - Haberler
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