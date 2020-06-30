Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı
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Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanenin acil servisi yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen alanın hizmete açıldığını söyledi.

Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı
30.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanenin acil servisi yanına koronavirüs hastaları için inşa edilen alanın hizmete açıldığını söyledi. 'Acil Pandemi Alanı', 'Covid-19 Alanı' gibi isimlerin tedirginlik yaratabileceğini düşündüklerini belirten Prof. Dr. Çete, biyolojik afetleri içeren renkten dolayı buraya 'Turuncu alan' ismini koyduklarını söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, AÜ Hastanesi olarak Ocak ayı itibarıyla Pandemi Afet Tatbikatı yaptıklarını anlattı. Olası bir vakada hastayı nasıl yöneteceklerini, hastanede nasıl bir alan oluşturabileceklerini çalışmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Çete, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından pandemi sürecinde hastanede Covidli hastalara özel alanlar oluşturduklarını hatırlattı. Yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte acil servis, polikliniklerin yeni çalışma düzenine başladıklarını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, koronavirüsün hala devam ettiğini belirterek, yeni alana ihtiyaç duyulduğunu anlattı. AÜ Rektörlüğü ve AÜ Hastanesi Başhekimliğiyle birlikte kısa süre içerisinde Covidli hastalara özel acil servisin yanına özel bir alan oluşturduklarını açıklayan Prof. Dr. Çete, Covid şüphesi olan hastaların ilk olarak 12 sedyelik bu alanda bakılacağığnı söyledi.COVİDLİ HASTALAR İLK BU ALANDA BAKILACAKAÜ Hastanesi Acil Servisi'ne gelen hastaların ilk olarak ön triajlarının yapıldığını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastaların ateş, öksürük, nefes darlığı, yaygın vücut ağrısı gibi olası Covid enfeksiyonunu düşündükten sonra hastalar ikinci triaja alınarak, Covid-19 bulgularına mı yoksa normal acil alana alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Covid alanına gelen hastalar kişisel koruyucu ekipmanlarını donanımlı bir şekilde giymiş ekiplerle tanı ve tedavi süreçlerine devam edecek. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehbere göre hangi hastaların ayaktan tedavi göreceği, hangi hastaların yatırılarak tedavi görebileceği çok net bir şekilde yazıyor. Özellikle risk faktörü olan, akciğer ve genel durumu kötü olan hastalara, hastanemizde ayrılmış Covid servisi ve yoğun bakım alanı var. Oraya yatırılıp tedavi edilecek. Onun dışında Covidli hastaların PCR örneklerini bu alanda alıp planlarını ve takiplerini yapıyoruz" diye konuştu.ANTALYA, VAKA SAYISINDA EN DÜŞÜK İLLER ARASINDATürkiye'deki koronavirüs vaka sayılarına bakıldığında Antalya'nın nüfusuna göre çok iyi bir sırada olduğunu hatırlayan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Antalya ilinde koronavirüsle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Hem Sağlık İl Müdürlüğü hem hastanelerin bu konudaki etkin çalışmaları da şu an Antalya'daki enfeksiyon oranları, Türkiye'de milyon nüfusa baktığımızda en düşük illerden biridir" diye konuştu.TURUNCU: BİYOLOJİK AFETLERİ İÇEREN RENKProf. Dr. Yıldıray Çete, "Bu alana Acil Pandemi alanı, Covid-19 alanı gibi isimler düşünürken bunların insanlarda tedirginlik yaratabileceğini düşünürken, buraya turuncu alan adını koymak aklımıza geldi. Çünkü 'Turuncu' afet planlarında geçen bir renk, hem biyolojik afetleri içeren bir renk kodlaması olmasından dolayı hem de Antalya'da portakalla ilintili bir renk olduğu için bu alana 'Turuncu alan' ismini verdik. Covidli hastaların bu alanda ilk değerlendirmelerini yapacağız" dedi.AÜ HASTANESİ OLASI İKİNCİ DALGAYA HAZIR

Koronavirüste olası ikinci dalga durumu için hastane yönetimi olarak yeni planlar geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Eğer ikinci atak başlarsa, Antalya'da vaka sayısı hızla artarsa, ilk olarak bu alanın bize yetip yetmeyeceğine bakacağız. Eğer bu alan bize yetmeyecekse, acil servisin başka alanlarını, hastanemizin başka yerlerinde de pandemi poliklinikleri kurup hastaları o alanlarda tedavi altına alabiliriz. Hastanemiz pandeminin ilk atak döneminde son derece başarılı çalışmalar yürüttü. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın da dediği gibi olası bir atağa karşı çalışmalarımız hazır. İyi bir ekip çalışmasıyla bunun üstesinden geleceğimizden eminim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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