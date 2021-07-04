Covid19 Sağlık Bakanlığı sitesi çöktü mü? 'covid19 saglik gov tr' neden açılmıyor, çöktü mü? 4 Temmuz koronavirüs vaka sayıları ne zaman açıklanır?
Covid19 sitesi çöktü mü? 4 Temmuz 2021 vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar covid19.saglik.gov.tr sitesine girilmeyince site çöktü mü, neden açılmıyor? merak etti. Peki, 4 Temmuz vaka sayıları ne zaman açıklanacak? covid19.saglik.gov.tr sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, siteye nasıl girilir?
Covid19 Sağlık Bakanlığı sitesi neden açılmıyor? Covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? 4 Temmuz Pazar vaka sayıları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Detaylar haberimizde…
4 TEMMUZ PAZAR 2021 VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?
Hayır henüz 4 Temmuz bugün vaka sayıları açıklanmadı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesi olan 'covid19.saglik.gov.tr' adresine girildiğinde boş sayfa karşımıza çıkıyor. Sitede henüz vaka sayıları açıklanmadı. Siteye giren kullanıcılar koronavirüs tablosunu göremediği için sitenin neden açılmadığını merak etmişti.
COVİD19.SAGLİK.GOV.TR SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Koronavirüs tablosunun yer aldığı covid19.saglik.gov.tr sitesine girildiğinde açılmadığını görüyoruz. Bazı kullanıcılarda boş bir sayfa açılırken bazılarında ise 404 Server Error hatası veriyor. Bu hatanın sunucudan kaynaklandığı düşünülüyor. Hatanın en yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. Şimdilik 4 Temmuz vaka sayıları açıklanmadı. En kısa sürede açıklanacak. Sayfamızdan anlık takip edebilirsiniz…