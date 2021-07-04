Covid19 Sağlık Bakanlığı sitesi çöktü mü? 'covid19 saglik gov tr' neden açılmıyor, çöktü mü? 4 Temmuz koronavirüs vaka sayıları ne zaman açıklanır?

Covid19 sitesi çöktü mü? 4 Temmuz 2021 vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar covid19.saglik.gov.tr sitesine girilmeyince site çöktü mü, neden açılmıyor? merak etti. Peki, 4 Temmuz vaka sayıları ne zaman açıklanacak? covid19.saglik.gov.tr sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, siteye nasıl girilir?