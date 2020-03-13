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Covid19-korona virüs tedbirleri

Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Covid19-Korona Virüs hastalığına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirler şöyledir;

13.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:53
Covid19-korona virüs tedbirleri

·Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla ilk andan itibaren koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor.

·Bakanlığımız bünyesinde Covid19-Korona Virüs değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 7/24 teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

·Öncelikle belirtmek gerekir ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.

·81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda işyerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır.

·Gıda işletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır.

·Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayacak, gerekli özen göstermeyenlerin ürün arzına izin verilmeyecektir.

·Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek, il ve ilçe mülki amirlerle irtibat kurulacaktır.

·Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda tüm il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmesi sağlanmaya başlanmıştır.

·Çin'den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi Ocak ayında alınan karar doğrultusunda durdurulmuş olup, mevcut uygulamamız devam etmektedir.

·Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Alo174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir.

·Covid19 Virüsün hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir.

·Egzotik ve Pet Hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur. ?

Kaynak: Bültenler

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