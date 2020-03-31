Covid19 kararlarına aykırı davranan 16 kişiye ceza Kırklareli'de Korona Virüs (Covid19) kararlarına aykırı hareket eden 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'de Korona Virüs (Covid19) kararlarına aykırı hareket eden 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi Karahalil Beldesinde bir işyerinde müşterilere içki servisi yapıldığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. H.B. isimli şahsa ait işyerinde yapılan araştırmada içeride müşterilerin bulunduğu ve müşterilere servis edenlere servis yapıldığı tespit edildi. İşletme sahibi H.B. hakkında 1593 sayılı kanun ve 5326 sayılı kanun kapsamında, işletmede müşteri olarak bulunan E.F., H.B., H.A., M.Y. ve R.B. isimli şahıslar hakkında ise 5326 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Ayrıca Babaeski Kaymakamlığınca COVİD19 pandemisi kararı doğrultusunda bahse konu işletmeye ait işyeri ruhsatının iptali içinde tutanak tutuldu.

Ayrıca Demirköy ve Kofçaz İlçesinde de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kurallarını çiğneyen 6 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yine Kofçaz İlçesinde Piknik yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA