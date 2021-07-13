Covid19 ile Mücadele,Kurban Bayramı Tedbirleri,Orman Yangınları ve Boğulmalara Karşı Tedbirler ve Mevsimlik İşçiler Konularında Toplantı Yapıldı

Covid-19 ile mücadele, Kurban Bayramı tedbirleri, Orman yangınları ve boğulmalara karşı alınan tedbirler ve mevsimlik işçiler konularında ki genel değerlendirme toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.