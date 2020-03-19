Covid19 , evde çal konserlerine sebeb oldu!
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Koşuyolu, Sabah, Çal, Güncel

Covid19 , evde çal konserlerine sebeb oldu!

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu. Evde Çal konserler serinin gelecek konuğu 25 Mart günü Akın Sevgör olacak.

19.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:48
Covid19 , evde çal konserlerine sebeb oldu!

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.

18 Mart Çarşamba akşamı online platformlardan canlı olarak performans gösteren Nilipek. "Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki" ifadesinin ardından 'Havada bir hinlik var', 'Koşuyolu', 'Sabah', 'Gömülür', 'Çocuk', 'Beraber' isimli şarkılarını seslendirdi. Burada sevenleriyle arasındaki mesafeleri kaldırarak onların evlerine konuk olan müzisyen şarkılarıyla samimi sohbetiyle keyiflendirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu.

Müzikseverlere evde konser deneyimi sunan Nilipek.'in gerçekleştirdiğiEvde Çal'a ait video kayıt, kaçıranların erişimine de sunuldu.

Gelecek konuk Akın Sevgör

Evde Çal konserler serisinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise Akın Sevgör olacak. Elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden olan Sevgör, unutulmaz bir performansa imza atacak.

Kaynak: Bültenler

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