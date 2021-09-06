Covid yüzünden İtalya'da ortalama yaşam beklentisi 1,2 yıl azaldı
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Covid yüzünden İtalya'da ortalama yaşam beklentisi 1,2 yıl azaldı

Covid yüzünden İtalya'da ortalama yaşam beklentisi 1,2 yıl azaldı
BBC - Haberler | Dünya

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle İtalya'da 2020 yılında doğumla birlikte beklenen yaşam süresinin 1,2 yıl azaldığı açıklandı.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle İtalya'da 2020 yılında doğumla birlikte beklenen yaşam süresinin 1,2 yıl azaldığı açıklandı.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) raporuna göre ülke genelinde ortalama ömür beklentisi 83,2'den 82'ye geriledi.

2020 yılı için doğumla birlikte beklenen yaşam süresi kadınlarda 84,4 yıl, erkeklerde ise 79,7 yıl olarak hesaplandı. 2019'da bu sayılar kadınlarda 85,4 yıl, erkeklerde 81,1 yıl seviyesindeydi.

Covid-19'dan en ağır etkilenen bölgelerde ise yaşam süresi beklentisindeki düşüş çok daha fazla oldu. Pandeminin ilk aylarında en fazla vaka ve can kayıplarının görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki bazı kentlerde erkeklerde yaşam süresi beklentisi 4,5 yıla, kadınlarda da 3,2 yıla kadar azaldı.

Doğuşta yaşam süresi beklentisinin en fazla düştüğü kentlerden biri de Lombardiya'daki Bergamo oldu. Bergamo kenti, Mart 2020'de morglarında yer kalmaması ve tabutların askeri araçlarla başka kentlere taşınmasıyla dünya çapında haberlere konu olmuştu.

2020'de ömür beklentisi süresi azalmayan tek İtalyan vilayeti ise Siena oldu. Toskana bölgesindeki bu kentte doğuşta beklenen yaşam süresi 2019'daki gibi 2020'de de 83,7 yıl olarak belirlendi.

2019'a kadar süren artış eğilimi kesintiye uğradı

İstatistik kurumunun raporunda, "2020'de Covid-19 pandemisinin yayılması ve bu nedenle ölüm riskindeki keskin artış, doğuşta beklenen yaşam süresindeki yükselme eğilimini ani bir kesintiye uğrattı" denildi. ISTAT verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi 2019'a kadar artış eğilimini sürdürüyordu.

İlk yerel Covid-19 vakalarının Şubat 2020'de kayıtlara geçtiği İtalya, Avrupa'da pandeminin ilk tespit edildiği ülke olmuştu. İtalya'nın Lombardiya bölgesi de ilk aylarda salgından en ağır etkilenen bölgeydi. Pandeminin ilerleyen aşamalarında ise vaka ve ölüm sayıları güney bölgelerde de artış gösterdi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle toplam 129 bin 515 kişi hayatını kaybetti, bunların 33 bin 933'ü Lombardiya bölgesinden. Bugüne kadar tespit edilen 4,5 milyon vakadan 872 bini Lombardiya'dan.

Ülke genelinde son bir gün içinde 5315 yeni vaka ve 49 ölüm kayıtlara geçti.

60 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 72'sine denk gelen 38,7 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

BBC
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