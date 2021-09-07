Covid: Vietnam'da bir kişiye koronavirüsü yaydığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası
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BBC

Covid: Vietnam'da bir kişiye koronavirüsü yaydığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası

Covid: Vietnam'da bir kişiye koronavirüsü yaydığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası
BBC - Haberler | Sağlık

Vietnam'da bir kişi, Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kuralları ihlal ettiği ve koronavirüsü yaydığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vietnam'da bir kişi, Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kuralları ihlal ettiği ve koronavirüsü yaydığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Le Van Tri'yi, "tehlikeli hastalıkları sekiz kişiye bulaştırmaktan" suçlu bulundu.

Bu kişilerden biri hayatını kaybetmişti.

28 yaşındaki Tri'nin, Temmuz ayı başında motosikletle ülkenin güneyindeki Ca Mau şehrinden başkent Ho Chi Minh'e gittiği, sağlık formunu doldururken yanlış bilgiler verdiği, daha önce gittiği yerlerle ilgili olarak yetkililere yalan söylediği ve karantina kurallarına uymadığı bildiriliyor.

Vietnam'da o dönem, başka şehirlerden Ho Chi Minh'er gidenlerin kendilerini 21 gün karantinaya almaları gerekiyordu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Tri'nin virüsü ailesinden bazı kişilerle ziyaret ettiği bir sosyal yarım merkezindekilere de bulaştırdığı ortaya çıkmıştı.

Vietnam kısa süre öncesine kadar, aldığı sert önlemlerle Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyordu.

Delta varyantı

Ancak Haziran ayından bu yana Vietnam'da koronavirüs vaka sayısında artış var.

Bu artışın en önemli nedeni ise çok daha bulaşıcı olan Delta varyantı.

Vietnam'da şu ana kadar 530 binden fazla koronavirüs vakası görüldü.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 300'ü aştı.

Covid ölümlerinin çoğu son aylarda görüldü.

Vakaların ve ölümlerin en çok görüldüğü şehir ise başkent Ho Chi Minh.

BBC
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