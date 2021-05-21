Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement
BBC

Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi

Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi
BBC - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere merkezli Wellcome Trust Vakfı'nın öncülüğünde, dünyadaki yeni Covid varyantlarını takip etmek üzere "Küresel Salgın Radarı" geliştirilmesi planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere merkezli Wellcome Trust vakfının öncülüğünde, dünyadaki yeni Covid varyantlarını takip etmek üzere "Küresel Salgın Radarı" geliştirilmesi planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni pandemilerin ortaya çıkmasını engellemek üzere küresel bir gözetim ağı kurulmasına destek vereceklerini duyurdu.

Johnson, İngiltere'nin G7 liderliğinin "mutlak önceliğinin", dünyanın gelecekteki sağlık tehditlerine iyi hazırlanması olduğunu kaydetti:

"Bir daha aramızda kontrolsüz yayılan bir virüse hazırlıksız yakalanmamalıyız. Gerçek zamanlı veri paylaşımı yapabilen, 21. yüzyıla uygun bir hastalık gözetim sistemi inşa etmeliyiz. Küresel Salgın Radarı, yeni varyantlara ve patojenlere karşı tetikte olmamızı ve hızlıca aşı ve tedavi geliştirerek bunları yerinde durdurmamızı sağlayacak."

Henüz girişim safhasındaki mekanizmanın, İngiliz sağlık uzmanlarının oluşturacağı gözetim merkezleri üzerine bina edilebileceği ve sistemin yıl sonundan önce faaliyete geçebileceği de ifade edildi.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiltere'nin patojen gözetimi ve dizilemenin yanı sıra aşı geliştirmede "güçlü bir örnek" teşkil ettiğini söyledi.

Ghebreyesus, "İngiltere'nin WHO'yla işbirliği yaparak güçlü bir küresel gözetim ağı için işbirliği yapacak olmasından çok memnunum" dedi.

'Bu bir uyarı alarmıydı'

İngiltere Başbakanı Johnson mesajlarını, Cuma günü İtalya ve AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek Küresel Sağlık Zirvesi öncesinde paylaştı.

Sağlık alanında araştırmalar yapan Wellcome Trust Direktörü Jeremy Farrar da, "Bu salgın hızlı yayılan bulaşıcı hastalıkların yarattığı tehdit için güçlü bir uyarı sinyaliydi. Yerel, ulusal ve uluslararası hastalık gözetim ağları konusunda oldukça geciktik" yorumunu yaptı.

İngiltere 3-4 Haziran'da G7 Sağlık Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak.

BBC
Covid sertifikası: Üye ülkeler AB içinde kullanılacak seyahat sertifikası için anlaştı
Covid sertifikası: Üye ülkeler AB içinde kullanılacak seyahat sertifikası için anlaştı
İngiltere'de Kraliyet ailesi üyeleri aşı oluyor! Prens William da koronavirüs aşısını yaptırdı
İngiltere'de Kraliyet ailesi üyeleri aşı oluyor! Prens William da koronavirüs aşısını yaptırdı
DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili
DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Volkan Bozkır Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:24:06. #1.15#

title