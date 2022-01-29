Covid: Türkiye'de vaka sayısı 95 bine yaklaşarak yeni bir zirveyi gördü

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 94 bin 783 koronavirüs vakası tespit edildi; 174 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yapılan günlük test sayısı ise 440 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, vaka sayılarındaki artışın " Omicron varyantından kaynaklı" olduğunu ve bunun "umut kırıcı" anlaşılmaması gerektiğini belirtti.

Koca, "Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi.

Türkiye'de giderek yayılan Omicron varnyatı ile 12 Ocak'ta 77 bin 772 ile zirveye tırmanan vaka sayıları daha sonra bir miktar düşüşe geçmişti.

Ancak son iki günün rakamları üst üste yeni rekorlara işaret etti.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de ikinci doz aşı yapılan 18 yaş üstü kişi sayısı 52 milyon 367 bini aşarak yüzde 84.37'ye ulaştı. 3. doz hatırlatma dozunu yaptıranların sayısı ise 24 milyon 855 bini geçti.