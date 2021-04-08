Covid: Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı rekor düzeye çıktı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi
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BBC

Covid: Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı rekor düzeye çıktı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi

BBC - Haberler | Sağlık
Covid: Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı rekor düzeye çıktı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 276 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de günlük koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarının rekor düzeye çıkıması sonrası bir açıklama yaptı.

TTB açıklamasında, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" denildi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da geçen hafta Türkiye'de bu gidişle günlük vaka sayılarının 60 binlere ulaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Vedat Bulut, Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün üreme ve yayılma hızının da mutasyonla birlikte arttığını söylemişti.

Bulut, "Vakalar 60 bine ulaştığında kritik zamana girmiş olacağız. Yoğun bakımlarda tıkanmalar olacak. Şimdiden klinikler tekrar Covid kliniğine dönüştürülüyor. Aşılama da hızlı gitmiyor. Toplumun yüzde 7-8'nin aşılanmasıyla olacak bir şey değil. Tekrar Ekim ayına dönebilir" demişti.

TTB daha önce "uzun süreli tam kapanma" çağrısı yapmıştı.

Son 24 saatte 276 can kaybı, 54 bin 740 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 276 kişi hayatını kaybetti.

Aynı sürede koronavirüs testleri pozitif çıkanların sayısı ise 54 bin 740 oldu.

Böylece Türkiye'de şimdiye kadarki en yüksek günlük yeni vaka ve can kaybı sayısı açıklanmış oldu.





Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı 2 Mart'ta günlük vaka sayısı 11 bin 837'ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci zirve sırasında, 8 Aralık 2020'de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı, 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020'de kayda geçmişti. 2 Mart'ta günlük ölüm sayısı ise 68'di.

Covid: Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı rekor düzeye çıktı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi
Covid: Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı rekor düzeye çıktı, TTB 'Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir' dedi
BBC
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