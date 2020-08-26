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Covid sürecinde çocukların normalleşebileceği bir fırsat: Spor okulları

Pandemi ile birlikte dünya çapında bir sosyal izolasyon yaşıyoruz. Şu anda tüm dünyada ki çocukların %60'ı tam veya kısmi kısıtlama altında yaşıyor.

Covid sürecinde çocukların normalleşebileceği bir fırsat: Spor okulları
26.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:25

Ülkemizde okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi ile Dünyadaki 1,5 milyar çocuk gibi ülkemizde de çocuklar okula gitmiyor. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceği belli olmasa da, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri aileleri ve uzmanları endişelendiriyor. Sosyal izolasyon, çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler için daha zor, çünkü bu yaş grupları sosyal gelişimlerini tamamlayabilmek için akran arkadaş gruplarını ailelerinden daha önemli bir merkez haline getiriyor.

İşte tam bu noktada Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetlerine izin verdiği spor okulları çocukların imdadına hızır gibi yetişiyor.

Erman Kunter Basketbol Akademisi de 5 Eylül Cumartesi günü basketbol okulu faaliyetlerine başlıyor. 6-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklar pandemi önlemlerine göre hazırlanmış gruplarda antrenmanlara katılabilecekler. En fazla 12 kişilik gruplarda, her antrenman arasında dezenfekte edilen ekipman ve salonlarda antrenman yapıp yaşıtları ile keyifli zaman geçirebilecekler.

Deneyimli antrenör kadrosu ile çocuklara basketbolun temel yetkinliklerini öğrenten Erman Kunter Basketbol Akademi aynı zamanda spor ahlakı, spor disiplini, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gibi mental konularda da çocukları yetiştirerek sporcularını adeta hayata hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının spor salonlarının kullanıma açılması hususunda kontrol kılavuzu hazırladı. Velilerin tercih edeceği tesislerde öz değerlendirme sorularının cevaplarına dikkat etmesi önemli.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SPOR SALONLARI KONTROL KILAVUZU

-Öz Değerlendirme Soruları

Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik yapılması, sağlanmakta mı?

Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması kontrol altına alınmış mı?

Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb. asılmış mı?

Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcut mu?

Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmakta mı?

Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmuş mu?

Salonlarda su ve sabuna erişim kolay olması ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmış mı?

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına alınmış mı?

Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü kullanımı sağlanmakta mı?

Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmakta mı?

Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmış mı?

Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?

Sık sık havalandırılması sağlanıyor mu?

Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmakta mı?

NE YAPIYORUZ?

*En fazla 15 kişilik gruplar; tecrübeli ve akademisyen coachlar ile

*Akademik ve programlı eğitim (Video-Doküman destekli) 1,5 saat süren antrenmanlar,

*Sporcular için aylık durum takip ve değerlendirme sistemi,

*Özel turnuva, liglere katılım ve hazırlık maçları,

*Yurtiçi-yurtdışı sosyal ve sportif gelişim kampları düzenleyerek sporcularımıza dörtdörtlük bir programı hazırladık.

NASIL YAPIYORUZ?

*Bilimsel çalışma teknikleri ile koordinasyon-ritm-denge-algılam-sürat gibi motorik fonksiyonların geliştirilmesi,

*Düzenli aralıklarla kuvvet-dayanıklılık-sürat testleri ile öğrencinin fiziksel gelişiminin değerlendirilmesi ve planlanması,

*Galatasaray A Takımı maçlarına özel davetli olarak gitmek , devre arasında sahada basketbol oynamak ve oyuncularla tanışmak,

*Fiziksel ve teknik yönden gelişim kaydeden oyuncuların antrenörlerin görüşleri doğrultusunda altyapı takımlarına yönlendirilmesi deneme antrenmanına katılma hakkı,

*Öğrencinin beslenme alışkanlığı, uyku düzeni, okul ders başarı durumu gibi mental süreçlerinin takibini yapıp onları profesyonel spor yaşamlarına hazırlıyoruz.

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