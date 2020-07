Covid sonrası yeni tatil trendi Korona virüs sonrası tatil tercihleri değişen vatandaşlar için Ula Belediyesi tarafından orman içinde, denize sıfır, taş ve bungalov evlerden oluşan doğa ile iç içe tatil imkanı sunuluyor.

Korona virüs sonrası tatil tercihleri değişen vatandaşlar için Ula Belediyesi tarafından orman içinde, denize sıfır, taş ve bungalov evlerden oluşan doğa ile iç içe tatil imkanı sunuluyor.

Günübirlik tatilcilerin rağbet gösterdiği 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde mülkiyeti MUÇEV'e ait orman içindeki taş ve bungalov evlerin bulunduğu alanı Ula Belediyesi Turizm A.Ş. iktisadi işletmesi tarafından kiralanan alanda düzenleme yapan Ula Belediyesi, müstakil evleri tatilcilere kiraya veriyor. İçinde otel konforunda buzdolabı, televizyon ve kliması bulunan evler Covid-19 salgını sonrası yeni tatil trendinde vatandaşlara hizmet verecek.

Akyaka Plajı'na 50 metre mesafedeki alan üzerinde tatilciler için çay bahçesi ve kafeterya yapım çalışmaları sürüyor. Tatilde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kadın ve erkek abdesthanelerinin de yer aldığı bir de küçük bir ibadethane yapıldı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya yaptığı açıklamada, "Ula Belediyesi Turizm A.Ş. olarak orman oteli açtık. Bizim 12 tane apart tipi evimiz mevcut. Evlerimizin içinde bir otelde bulunan televizyon, buzdolabı, klima benzeri her şey mevcut. Denize mesafemiz 50 metre. Burada halkımıza hizmet anlamında kafeterya, çay bahçesi ve bir de halk plajı açıyoruz. Halk plajımız ücretsiz olacak. Yöremizin eksiğini gidermeye çalışıyoruz. Pandemi sonrası bu gibi tesislere tercih daha da çoğaldı müstakil olması nedeniyle. Burada her yerde bulunmayan ibadethanemiz var. Kadın ve erkek kısmı ayrı olmak kaydıyla abdesthanesi içinde olan güzel bir ibadethanemiz de var. Bu ibadethanemizi de halka açık olarak hizmete sunduk" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA