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Covid sonrası kalp krizi geçirdi, kapalı yöntemle by-pass oldu

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Covid sonrası kalp krizi geçirdi, kapalı yöntemle by-pass oldu

55 yaşındaki Abdülmetin Alkan, koronavirüsü atlattıktan sonra kalp krizi geçirdi. 3 damarı tıkalı olan Alkan, acil ameliyat olmalıydı ancak açık yöntemle olmak istemiyordu.

Zaten akciğerleri de bu ameliyatı kaldırabilecek durumda değildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, kapalı yöntemle by-pass yaptı

Diyarbakır'da yaşayan 55 yaşındaki Abdülmetin Alkan, koronavirüs geçirdikten sonra yaşadığı göğüs ve sırt ağrılarının hastalığa bağlı olduğunu düşündü. Hâlbuki kalp damarları tıkalıydı. Damar darlığını kovid yapmıyor, damar darlığının üzerine pıhtı bindiği zaman kalp krizi riski artıyor. İşte Alkan da tam bu durumu yaşadı. Diyarbakır'da kalp krizi geçirip anjiyo oldu, İstanbul'da ise kapalı yöntemle ameliyat.

"KORONA YAPABİLİR" DEDİLER

Abdülmetin Alkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kovid'i çok ağır geçirdim, hastanede yatmadım evde tedavi oldum, ilaç kullandım ama 25 gün yattım. Sonra kontrole hastaneye gittim. Film çekip "Kurtuldun" dediler. Ama bende önce göğüs ağrısı, bir hafta sonra da sırt ağrısı ve kaşıntı başladı. Doktora gittim. Doktor, "Korona yapabilir" dedi ama kalpten şüphelenmediler. Eve geldik; ağrım var, nefesim daraldı. Saat gece 11'de kolumu tutunca anladım ki kriz geçiriyorum. Acile götürdüler. Filmler ve kan tahlilleri alındı. "Kalp krizi geçiriyorsun" diyerek anjiyoya ardından da yoğun bakıma aldılar. 3-4 damarımın kapalı olduğunu söylediler. Açık ameliyat olmak istemiyordum. Kardeşimle birlikte doktor arıyordum, anjiyo olacaktım, ameliyat olmayacaktım. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak'a ulaştık. İstanbul'a geldim. Kapalı ameliyat oldum. Göğüs kemiğim açılmadı. Çok kolay iyileştim. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok sağlıklıyım. Sağlıkla evime dönebildim."

AKCİĞERLERİ HIRPALAMIYORUZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Kovid döneminde artan kalp krizleri ve kapalı ameliyatın avantajları ile ilgili şunları söyledi: "Bu var olan darlıklar kovid ile pıhtılaşmanın artmasıyla beraber kalp krizine sebep olabiliyor. Sonuçta bu şikayetler Kovid ağrısı mı, akciğer ağrısı mı karışıyor. Kalp krizi anjiyo sonucunda zaten kendini belli ediyor. Kapalı ameliyatın açık ameliyattan çok farkı var. Açık olsaydı, göğüs kemiği açılsaydı, akciğer boşluklarına girilseydi ki zaten akciğerler bu ameliyata hazır akciğerler değildi. Yani biz bu şartlarda bu ameliyatı yapmak istemeyiz. Ama acil bir ameliyattı. Ayrıca kapalı yöntemle yaptığımız zaman akciğeri çok hırpalamıyoruz. O yüzden de daha hızlı iyileşme oluyor. Hastalarımız ilk gün yoğun bakımdan çıkıp, 4. ya da 5. gün yürüyerek sağlıkla taburcu oluyorlar."

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