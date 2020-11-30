Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor

30.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:05

Reuters haber ajansı, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sıkılaştırılmasının beklendiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sıkılaştırılmasının beklendiğini bildirdi.

Ajans haberini, adlarını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, kararın TSİ 15: 00'de başlayan kabine toplantısı sonrası açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu

Aynı kaynaklar 17 Kasım'da alınan yeni önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, "Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamı büyük ihtimalle genişletilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" demişti.

2 hafta önce açıklanan önlemler nelerdi?

17 Kasım'da açıklanan önlemlerle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanması, ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Diğer önlemler ise şöyleydi:

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki günlük koronavirüs vaka sayılarını da yeniden açıklamaya başlamıştı.

29 Kasım'da günlük vaka sayısı 29 bin 281 olarak açıklanmıştı.

Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor
BBC

İlgili Haberler

Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı
Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı
Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada
Donald Trump Jr. Covid-19'a yakalandı, hafta başından bu yana karantinada
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seren Serengil Emel Müftüoğlu
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Utku Yuvakuran Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağını sıkılaştırılması bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:13:07. #1.14#
title