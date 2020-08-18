Covid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
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Covid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Covid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı Erzurum'da Pandemi kurulundan hastanelere yeni düzenleme kararı Erzurum'da, yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında Pandemi Kurulu tarafından hastaneler için yeni düzenleme kararı alındı.

18.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:30

Covid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Erzurum'da Pandemi kurulundan hastanelere yeni düzenleme kararı

ERZURUM - Erzurum'da, yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında Pandemi Kurulu tarafından hastaneler için yeni düzenleme kararı alındı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, COVID-19 kapsamında bazı ek tedbir kararlar aldı.

Alınan karara göre, kent genelindeki hastanelerde servisler Kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, çocuk hastalıkları yan dal hizmetleri, nefroloji, diyaliz, yanık merkezi, gastroenteroloji ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere diğer servislerin COVID-19 hastalarının takip ve tedavileri için düzenlenecek.

Pendemi kurulunca alınan kararlar şöyle;

"Acil servislerde COVID-19 şüpheli hastaların daha seri ve etkin bir şekilde tanı ve tedavilerinin başlanabilmesi, evde hasta takip ve tedavisi şeklinde değerlendirilen hastaların işlemlerinin daha seri yürütülebilmesi için gerekli planlamalar bu doğrultuda yapılacak.

Bulaş riskini en aza indirmek için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki poliklinik hizmetlerinin yan dal uzmanlıklar ve kanser cerrahisi hariç ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde acil operasyonlar ve kanser cerrahisi hariç olmak üzere ameliyathane hizmetlerinin ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilmek üzere durdurulacak.

Yaşlı, engelli, işe giriş ve diğer sağlık kurulu raporlarının mağduriyetlere yol açılmaması için Palandöken Ek Hizmet binasında verilecek tarzda poliklinik ve diğer ihtiyaç duyulan birimler planlanacak.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin daha önceki Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtildiği şekilde sadece pandemiye yönelik hizmeti devam edecek.

Nenehatun Kadın Doğum Ek Hizmet binasının mevcut rol ve faaliyetini sürdürecek.

İlimizde COVID-19 harici hastaların tanı ve tedavilerinin üniversite hastanemizde yapılmasına, bunun için üniversite hastanemizin gerek acil servis, gerekse yataklı servislerde, polikliniklerde, ameliyathane, yoğun bakımlarda ve diğer birimlerde gerekli planlamaları yapılacak.

İlimizde pandemiyle ilgili branşlarda ve personellerde ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanemizden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinden de özellikle cerrahi branşlar ve yan dal uzmanlıklarda ihtiyaç duyulması halinde üniversite hastanesine görevlendirmeler yapılacak.

Ülkemizin pek çok ilinde yapıldığı gibi ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlardan filyasyon ekiplerinde çalıştırılmak üzere görevlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemine tanımladığı gruplar ve filyasyon çalışmaları kapsamında olanlar hariç hiçbir kamu ve özel kurum, kuruluş çalışanlarına Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuarında tarama amaçlı testler çalışılmamasına karar verildi."

Covid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kaynak: İHA

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