Covid: Mürrettebat açığı nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi

Havayolu çalışanları arasında koronavirüs vakalarının çok artması nedeniyle, hafta sonunda en az 7 bin uçuş iptal edildi.

Ticari uçuşları takip eden FlightAware, Cuma'dan bu yana en az 7 bin uçuşun iptal olduğunu ve durumdan en çok Amerikan ve Çin havayolu şirketlerinin etkilendiğini duyurdu.

Şirketler iptallerin Covid olan ya da Covid olmuş kişilerle temaslı olan mürettebatın mecburi izolasyon yapmasından kaynaklandığını açıkladı.

Sadece bugün şu ana kadar 1800 uçuş iptal oldu. ABD'de Delta, United ve Jet Blue en çok uçuş iptal eden şirketler oldu. Çin'de ise China Eastern Havayolları sadece pazar günü 390 uçuşunu iptal etti.

Pazartesi günü de yeni uçuş iptalleri açıklanması bekleniyor.

Omicron varyantı birçok ülkede en baskın varyant haline geldi.

Dünyada şu ana kadar yaklaşık 5 milyon 400 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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