Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle birçok kentte aşı ve sertifika karşıtlarına operasyon düzenlendi
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Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle birçok kentte aşı ve sertifika karşıtlarına operasyon düzenlendi

Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle birçok kentte aşı ve sertifika karşıtlarına operasyon düzenlendi
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'da Covid aşısı karşıtı gösterilerde şiddet eylemleri planladıklarından şüphelenilen aşı karşıtı gruplara operasyon düzenlendi.

İtalya'da Covid aşısı karşıtı gösterilerde şiddet eylemleri planladıklarından şüphelenilen aşı karşıtı gruplara operasyon düzenlendi.

Roma, Milano, Venedik, Bergamo, Padova ve Reggio Emilia kentlerindeki operasyonlarda evlerde aramalar yapıldı, şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Yapılan aramalarda çeşitli türlerde bıçak, kılıç, katana, cop ve biber gazı spreyleri ele geçirildi.

Yaşları 33-53 arasında değişen beşi kadın, üçü erkek 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Telegram'daki "Savaşçılar" isimli bir kanalda şiddet eylemleri planladığı iddia ediliyor. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, özellikle başkent Roma'da gelecek hafta sonu düzenlenecek aşı ve Covid sertifikası karşıtı gösterilerde eylem planı yapılıyordu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, "ev yapımı" silah ve patlayıcı kullanmaktan söz ettiği ve muşta gibi yasak silah kategorisindeki ürünleri satın almak için girişimde bulundukları belirlendi. Grubun özellikle gazetecileri hedef almayı amaçladığı tespit edildi.

İtalya'da daha önce de aşı ve Covid sertifikası karşıtı gösterilerde gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşanmıştı. Devlet televizyonu Rai ve La Repubblica gazetesinde çalışan iki gazeteci, Ağustos sonunda düzenlenen gösterilerde saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Aşı zorunluluğu ihtimali

İtalya'da "yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikaları, restoranların kapalı kısımları, spor salonları, müzeler, sinemalar, spor müsabakaları, uzun mesafe taşımacılığı gibi kamuya açık birçok mekan ve hizmet için zorunlu hale getirilmişti.

Bu ay okulların açılmasından önce öğretmenlere de Covid sertifikası zorunluluğu getirildi. Bu belgeye sahip olmayan öğretmenler okullara alınmayacak ve bu sebeple 5 günün üzerinde çalışmayan öğretmenlerin iş ilişkisi askıya alınacak.

İtalya'da en az bir doz aşı yaptırmış olanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenlere ve son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilen belgeler Covid sertifikası olarak kabul ediliyor.

Hükümet son günlerde Covid sertifikasının gerekli olduğu alanları yaygınlaştırmayı ve Covid aşısının zorunlu kılınması ihtimalini de değerlendiriyor. İtalyan basınına göre yıl sonuna kadar 12 yaş üstü nüfusun en az yüzde 90'ı aşılanmış olmazsa Covid aşısını zorunlu hale getirilebilir.

İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 73'üne denk gelen 39 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

BBC
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Covid: İtalya'da şiddet eylemi planladıkları şüphesiyle birçok kentte aşı ve sertifika karşıtlarına operasyon düzenlendi - Haberler
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