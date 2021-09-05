Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi
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BBC

Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi

Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'da olası Covid vakalarını tespit etmek için plajda termal kameralı drone'larla ateş ölçümü yapılması planı, tepkiler üzerine iptal edildi.

İtalya'da olası Covid vakalarını tespit etmek için plajda termal kameralı drone'larla ateş ölçümü yapılması planı, tepkiler üzerine iptal edildi.

Başkent Roma'ya bağlı Ostia ilçesinde bu hafta sonu plajlarda drone'larla ateş ölçümü yapılması ve ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanların Covid testine tabi tutulması planlanıyordu.

Bölge sağlık kurumu ASL geçen Perşembe günü yaptığı duyuruda, 4-5 Eylül tarihlerinde saat 11-16 arası plajlarda drone kullanılarak ateş taraması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, "Drone'lar denizden en az 25 metre yüksekten ve insanlara en az 30 metre mesafede uçacak" denildi.

Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan kişilerin sağlık görevlilerine bildirilmesi ve bu kişilere Covid testi yapılması planlanıyordu.

Ancak bu plan, Ostia'nın içinde yer aldığı Lazio bölge yönetimi ve muhalefet de dahil geniş bir kesimden tepki çekti.

'Kuzey Kore yöntemi'

Anketlere göre ülkenin en büyük partisi konumunda olan, muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni uygulamayı "Kuzey Kore yöntemi" diye eleştirdi.

Merkez sağdaki Haydi İtalya partisinden Senatör Maurizio Gasparri de, merkez soldaki Demokratik Parti'den (PD) olan Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti'yi hedef aldı. Gasparri, "PD'nin Çin komünist rejimi yöntemlerine alışık olduğunu biliyorum ama Zingaretti'nin Ostia'daki insanların ateşini kontrol etmek için drone göndermesi Orwell'in Büyük Birader diktatörlüğünün de ötesinde. Kabul edilemez" dedi.

Haberi Cuma günü manşetinden duyuran Il Tempo gazetesi "Dikkat edin, Zinga sizi gözetliyor" başlığını kullandı.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken plan hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu inceleme başlattı.

Plajda drone kullanma kararını alan yerel sağlık otoritesi, Lazio bölge yönetimine bağlı olsa da bölge yönetimi de karara karşı çıktı. Lazio Bölgesi Sağlık İdaresi Sorumlusu Alessio D'Amato plandan habersiz olduklarını söyledi ve "Ostia'da drone'lar uçmayacak" dedi.

Tepkiler ve bölge yönetiminin de itirazı üzerine drone'la ateş ölçümü planı iptal edildi; duyurunun yapıldığı mesaj sağlık kurumunun Facebook sayfasından kaldırıldı.

BBC
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