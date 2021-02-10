Covid: İngiltere Ulaştırma Bakanı, halkı tatil rezervasyonu yaptırmak için çok erken olduğu yolunda uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Covid: İngiltere Ulaştırma Bakanı, halkı tatil rezervasyonu yaptırmak için çok erken olduğu yolunda uyardı

10.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:52
Covid: İngiltere Ulaştırma Bakanı, halkı tatil rezervasyonu yaptırmak için çok erken olduğu yolunda uyardı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, tatil rezervasyonu yaptırmak için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, tatil rezervasyonu yaptırmak için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.

Grant Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yaza kadar vaka, ölümler ve aşı açısından nerede olacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Shapps, İngiltere'nin diğer ülkelerle, bir kişinin test ve aşı yaptırıp yaptırmadığının kontrol edilebileceği uluslararası bir sistem kurulması konusunda çalışmalar yürüttüğünü de açıkladı.

Shapps, bu sistemin "Covid pasaportuyla" kıyaslanmaması gerektiğini belirtti.

Ölü sayısı 113 bini aştı

İngiltere hükümeti, ülkede koronavirüsün mutasyona uğramış türünün yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi önlem açıklamıştı.

Çoğunluğu Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden oluşan "Kırmızı Liste"deki ülkelerden gelen İngiltere ve İrlanda vatandaşlarıyla bu ülkelerde oturma izni olan kişilere, 10 gün otellerde karantinada kalma zorunluluğu getirilmişti.

Listedeki ülkelerden birini ziyaret edip etmedikleri konusunda yanlış beyanda bulunanların da 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği açıklanmıştı.

Listede yer alan ülkelerin vatandaşlarına ülkeye giriş izni verilmiyor.

İngiltere'de Salı günü koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 1052 kişi hayatını kaybetti.

Böylece dün itibarıyla Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 113 bin 850'ye yükseldi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid: İngiltere Ulaştırma Bakanı, halkı tatil rezervasyonu yaptırmak için çok erken olduğu yolunda uyardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:56:56. #1.16#
title